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12:03 (мск), источник: Om1.ru

Четвёртый мост не будет сдан в 2023 году в Новосибирске

На август 2023 года готовность моста составляла 66,72%.

Источник: группа компаний ВИС

Сегодня депутаты Заксобрания заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты Новосибирской области. Там рассказывалось о технической готовности мостового перехода через Обь, который строится в Новосибирске. По данным на август этого года депутаты констатировали, что мост не будет сдан в срок до конца этого года.

«Строительство мостового перехода через Обь осуществлялось в соответствии с концессионным соглашением. Крайний срок окончания строительства — не позднее декабря 2023 года. Фактическое финансирование на август 2023 года составляло 39 млрд 801 млн — это 89%. Техническая готовность, к сожалению, отстаёт. На этот период готовность моста составляла 66,72%», — сообщил депутатам Заксобрания региона Василий Круковский, аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области.

Строительство четвёртого моста через Обь началось в 2020 году. Объект планировали сдать к концу 2022 года. Затем срок был перенесён на декабрь 2023 года.

«В большой части объект профинансирован. К сожалению, откладывается пуск четвертого моста», — резюмировал зампред комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.

Напомним, 30 июня 2023 года группа компаний ВИС отчитывалась о готовности четвёртого на 85%. Рабочее движение по мосту планировали запустить до конца этого года.

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