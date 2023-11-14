12:03 (мск), источник: Om1.ru
Четвёртый мост не будет сдан в 2023 году в Новосибирске
На август 2023 года готовность моста составляла 66,72%.
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Сегодня депутаты Заксобрания заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты Новосибирской области. Там рассказывалось о технической готовности мостового перехода через Обь, который строится в Новосибирске. По данным на август этого года депутаты констатировали, что мост не будет сдан в срок до конца этого года.
«Строительство мостового перехода через Обь осуществлялось в соответствии с концессионным соглашением. Крайний срок окончания строительства — не позднее декабря 2023 года. Фактическое финансирование на август 2023 года составляло 39 млрд 801 млн — это 89%. Техническая готовность, к сожалению, отстаёт. На этот период готовность моста составляла 66,72%», — сообщил депутатам Заксобрания региона Василий Круковский, аудитор Контрольно-счётной палаты Новосибирской области.
Строительство четвёртого моста через Обь началось в 2020 году. Объект планировали сдать к концу 2022 года. Затем срок был перенесён на декабрь 2023 года.
«В большой части объект профинансирован. К сожалению, откладывается пуск четвертого моста», — резюмировал зампред комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.
Напомним, 30 июня 2023 года группа компаний ВИС отчитывалась о готовности четвёртого на 85%. Рабочее движение по мосту планировали запустить до конца этого года.