13:39 (мск), источник: ИА Башинформ
ЦБ выпустил три новые серебряные монеты
Банк России 14 ноября выпускает в обращение памятные серебряные монеты серии «Российский спорт» — в честь знаменитых клубов ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».
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ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.
По информации пресс-службы ЦБ, монеты номиналом 1 рубль имеют массу серебра (925 пробы) 7,78 г, круг диаметром 25 мм. Они изготовлены качеством «пруф». Тираж — 10 тыс. штук каждая.