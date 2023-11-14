12:45 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове снизили тарифы на электроэнергию: Сколько станем платить с 14 ноября
В последний раз тарифы на электроэнергию корректировали в июле.
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Новые тарифы на электроэнергию14 ноября вступили в силу в Молдове. Изменения опубликованы в «Официальном мониторе».
Клиенты Premier Energy будут платить 2,39 лея/кВтч вместо 2,57 лея/кВтч.
Клиенты FEE Nord — 2,88 лея/кВтч вместо 3,2 лея/кВтч.
В последний раз тарифы на электроэнергию корректировали в июле.