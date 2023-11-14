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13:55 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане

Национальный Банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

ЦБ: $ 92.1185   +0.07 € 98.5314   +0.22 ММВБ: $ 90.8500   -0.77 € 97.4525   -0.60
Источник: Zakon.kz

Как отметили в Нацбанке, банкнота имеет 19 защитных элементов.

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«Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге — “₸” с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана “лента Мёбиуса” как символ бесконечного движения», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента.

С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента.

На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака «₸».

Юбилейная банкнота номиналом 10 тыс. тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках.

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