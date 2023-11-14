Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане

Как отметили в Нацбанке, банкнота имеет 19 защитных элементов.
«Дизайн с изображением монеты спроектирован на основе знака тенге — “₸” с использованием локально нанесенного голографического элемента. С обеих сторон банкноты также вписана “лента Мёбиуса” как символ бесконечного движения», — говорится в сообщении.
На лицевой стороне банкноты изображена карта Казахстана с регионами, оформленная в традиционном стиле с использованием элементов казахского орнамента.
С оборотной стороны банкноты изображен общий контур карты евразийского континента.
На ней имеется магнитная 5-мм защитная нить и элемент Спарк в виде знака «₸».
Юбилейная банкнота номиналом 10 тыс. тенге обязательна к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках.