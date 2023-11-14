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13:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Узбекистан признали лучшим туристическим направлением на 2024 год

Победу республике присудили эксперты издательства «Lonely Planet». Вручение соответствующего сертификата состоялось в ходе международной туристической выставки в Лондоне.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. В ходе международной туристической выставки «World Travel Mart», проходившей в Лондоне, Узбекистан стал победителем в номинации «Лучшее место для путешествия в 2024 году», сообщает ИА «Дунё».

В связи с этим, вице-президент одного из самых известных в мире туристических изданий «Lonely Planet» Том Броди вручил первому заместителю председателя Комитета по туризму РУз Джамшиду Абдусаламову специальный сертификат.

Также на победу в данной номинации претендовали Бенин, Чили, Хорватия, Индия, Пакистан, Мексика, Марокко и Сент-Люсия.

Для справки: По данным Агентства статистики, Узбекистан только в первой половине 2023 года посетили более 3 млн туристов. Всего, по прогнозам, в этом году в республике побывают 7 млн иностранных туристов, а в 2024-ом их ожидают 10 млн. Из них более миллиона гостей приедут из России.

Узбекистан вызывает все больший интерес с точки зрения гастрономического туризма, в частности винного и витаминного. Кроме того, путешественники стремятся посещать памятники исторического и культурного наследия, побывать в отдаленных местах, где сохранилась атмосфера старины.

Число иностранных авиакомпаний, летающих в Узбекистан, в 2023 году достигло 37.

Кроме того, за последние три года количество профильных вузов в республике, готовящих кадры для туристической отрасли и индустрии гостеприимства увеличилось с 16 до 30, а студентов — с 4 100 до 11 500 человек.

К примеру, в Самарканде в 2018 году, по инициативе президента РУз создали Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь», ставший одним из ведущих туристических учебных заведений в Узбекистане.

В рамках 25-ой сессии Генассамблеи ЮНВТО, в октябре 2023 года, в Самарканде открыли уникальную Международную академию туризма Всемирной туристской организации, которая будет осуществлять подготовку и повышение квалификации специалистов сферы.

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