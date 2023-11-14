13:15 (мск), источник: АиФ Омск
Для трех популярных маршрутов в Омске так и не смогли найти перевозчиков
Речь идет о маршрутах № 20, 59 и 64.
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В администрации Омска подвели итоги торгов по обслуживанию нескольких маршрутов с регулируемым тарифом. Так, на обслуживание маршрутов № 20, 59 и 64 не заявился ни один перевозчик, несмотря на то, что за работу на них город был готов заплатить 101, 82 и 75 тысяч соответственно. Заниматься этими маршрутами по-прежнему придется ООО «Альянс», она обслуживает эти номера с января этого года.
Кроме того, определился перевозчик на новые маршруты № 107 и 108, они проходят по Кировскому и Советским округам города. Заниматься маршрутами вызвался единственный перевозчик — «Пассажирское предприятие № 8» за стартовую цену в 9,25 миллионов рублей. Работать по этим маршрутам компания будет с 1 декабря этого года по 31 марта 2024 года.