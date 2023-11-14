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14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальные услуги в Башкирии подорожают на 10,9%

В Башкирии тарифы на ЖКХ в 2024 году увеличатся на 10,9%

Стало известно, насколько в 2024—2028 годах в Башкирии увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Соответствующая информация отражена в постановлении российского правительства.

Изменения вступят в силу с 1 июля следующего года. Предельный рост стоимости коммунальных услуг в республике составит 10,9%. Отклонение по отдельным городам и районам не будет превышать 4,9%.

В России самое ощутимое увеличение тарифов произойдет в Забайкальском крае (до 15%), наименьшее — в Хакасии (4%).

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