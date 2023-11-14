Главное
Палестино-израильский конфликт
14:35 (мск), источник: Om1.ru

Четыре моста могут обрушиться в Новосибирской области

Состояние мостовых переправ обсудили в Заксобрании региона.

Источник: ТУАД НСО

Сегодня на заседании транспортного комитета депутаты заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты Новосибирской области. Аудитор Василий Круковский сообщил, что работами, проводимыми в рамках ремонта и содержания, не удаётся получить улучшения общего технического состояния парка мостов из-за естественного старения строительных конструкций.

Зампред комитета Сергей Титков обратил внимание на этот пункт отчёта КСП.

«У нас всего 274 мостовых сооружения. В основном оценка их удовлетворительная. Неудовлетворительная оценка дана 31 мосту, предаварийная оценка у четырёх мостов. Они в эксплуатации находятся. Хотя бы адреса дайте, я, например, не поеду на предаварийный мост», — заметил Титков.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер сообщил, что из четырёх предаварийных мостов, которые отмечены в отчёте, один уже отремонтирован. Он находится в Коченёвском районе Новосибирской области. Ещё на трёх мостах ремонт только планируется провести. Бюджет на это заложен. Из 31 переправы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, 17 отремонтируют в течение трёх лет.

Напомним, что 19 октября 2023 года в посёлке Базово Чулымского района обрушился автомобильный мост через реку Карасук. В результате 26 жителей села оказались отрезанными от основной части посёлка. Состояние моста оценивалось как удовлетворительное весной этого года. За несколько дней до ЧП началась просадка дорожного полотна. А в ночь на 19 октября в реку рухнули два пролёта из трёх. Есть версия, что причиной ЧП стал проезд перегруженной техники через мост.

Четыре дня назад рухнул мост в Подмосковье, в провал упала машина. Женщина-водитель пострадала.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта