14:35 (мск), источник: Om1.ru
Четыре моста могут обрушиться в Новосибирской области
Состояние мостовых переправ обсудили в Заксобрании региона.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня на заседании транспортного комитета депутаты заслушали отчёт Контрольно-счётной палаты Новосибирской области. Аудитор Василий Круковский сообщил, что работами, проводимыми в рамках ремонта и содержания, не удаётся получить улучшения общего технического состояния парка мостов из-за естественного старения строительных конструкций.
Зампред комитета Сергей Титков обратил внимание на этот пункт отчёта КСП.
«У нас всего 274 мостовых сооружения. В основном оценка их удовлетворительная. Неудовлетворительная оценка дана 31 мосту, предаварийная оценка у четырёх мостов. Они в эксплуатации находятся. Хотя бы адреса дайте, я, например, не поеду на предаварийный мост», — заметил Титков.
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер сообщил, что из четырёх предаварийных мостов, которые отмечены в отчёте, один уже отремонтирован. Он находится в Коченёвском районе Новосибирской области. Ещё на трёх мостах ремонт только планируется провести. Бюджет на это заложен. Из 31 переправы, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, 17 отремонтируют в течение трёх лет.
Напомним, что 19 октября 2023 года в посёлке Базово Чулымского района обрушился автомобильный мост через реку Карасук. В результате 26 жителей села оказались отрезанными от основной части посёлка. Состояние моста оценивалось как удовлетворительное весной этого года. За несколько дней до ЧП началась просадка дорожного полотна. А в ночь на 19 октября в реку рухнули два пролёта из трёх. Есть версия, что причиной ЧП стал проезд перегруженной техники через мост.
Четыре дня назад рухнул мост в Подмосковье, в провал упала машина. Женщина-водитель пострадала.