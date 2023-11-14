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15:14 (мск), источник: ЕАН

Гордума Екатеринбурга спросит горожан, куда потратить 20 млн рублей

Гордума Екатеринбурга решила спросить мнение горожан сразу по 11 инициативным проектам. Опросы жителей депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) назначили на заседании во вторник, 14 ноября.

Источник: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Согласно действующему положению — его ЕГД приняла в декабре 2021 года — екатеринбуржцы имеют право предложить, на что потратить средства бюджета уральской столицы. Предложения собирает мэрия Екатеринбурга, а решения о проведении опросов в поддержку инициатив принимают депутаты ЕГД.

На заседании во вторник ЕГД согласовала проведение опросов жителей Екатеринбурга по проектам о создании виртуальных экспозиций и экскурсий в Объединенном музее писателей Урала и приобретении оборудования для Центра культуры и искусств «Верх-Исетский». Другие проекты — строительство детской площадки в поселке Шувакиш, установка современного покрытия на спортивном корте на улице Высоцкого, обустройство пешеходных дорожек в парке Камвольного комбината. Проголосовать за 11 инициатив можно будет на базе информационной системы «Активный Екатеринбург» с 27 ноября до 3 декабря. Участвовать в опросах могут все жители столицы Среднего Урала, достигшие возраста 16 лет. Те инициативы, которым удастся преодолеть планку в 50 голосов горожан, будут допущены до следующего этапа конкурсного отбора.

Как сообщил на заседании ЕГД председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин, после опросов обсуждение будет проходить в рамках специальной комиссии. В нее войдут депутаты гордумы и представители мэрии Екатеринбурга. «Комиссия рассмотрит все проекты. При принятии окончательного решения будут учитываться их социальная значимость и поддержка населения», — подчеркнул Сергин.

Всего на инициативы екатеринбуржцев из городского бюджета в 2023 году планируется потратить 20 млн рублей. Каждый проект может претендовать на сумму до 2,5 млн рублей.

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