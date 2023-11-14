Гордума Екатеринбурга спросит горожан, куда потратить 20 млн рублей

Согласно действующему положению — его ЕГД приняла в декабре 2021 года — екатеринбуржцы имеют право предложить, на что потратить средства бюджета уральской столицы. Предложения собирает мэрия Екатеринбурга, а решения о проведении опросов в поддержку инициатив принимают депутаты ЕГД.
На заседании во вторник ЕГД согласовала проведение опросов жителей Екатеринбурга по проектам о создании виртуальных экспозиций и экскурсий в Объединенном музее писателей Урала и приобретении оборудования для Центра культуры и искусств «Верх-Исетский». Другие проекты — строительство детской площадки в поселке Шувакиш, установка современного покрытия на спортивном корте на улице Высоцкого, обустройство пешеходных дорожек в парке Камвольного комбината. Проголосовать за 11 инициатив можно будет на базе информационной системы «Активный Екатеринбург» с 27 ноября до 3 декабря. Участвовать в опросах могут все жители столицы Среднего Урала, достигшие возраста 16 лет. Те инициативы, которым удастся преодолеть планку в 50 голосов горожан, будут допущены до следующего этапа конкурсного отбора.
Как сообщил на заседании ЕГД председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин, после опросов обсуждение будет проходить в рамках специальной комиссии. В нее войдут депутаты гордумы и представители мэрии Екатеринбурга. «Комиссия рассмотрит все проекты. При принятии окончательного решения будут учитываться их социальная значимость и поддержка населения», — подчеркнул Сергин.
Всего на инициативы екатеринбуржцев из городского бюджета в 2023 году планируется потратить 20 млн рублей. Каждый проект может претендовать на сумму до 2,5 млн рублей.