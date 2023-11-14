15:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Квартиры в новостройках в Челябинске за год подорожали на 53%
В Челябинске продолжают расти цены на жилье в новых домах.
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С ноября 2022 по ноябрь 2023 года цены квартир в новостройках в Челябинске выросли на 53,1%. По данным «Циан. Аналитики», только за последний месяц недвижимость подорожала на 7,3%.
Сейчас средняя цена квадратного метра в новом доме составляет 133,8 тыс. рублей.
Подорожание жилья в новостройках в Челябинске значительно опережает рост цен в других крупных городах. Например, в Москве стоимость новых квартир за год повысилась только на 7,1%, в Уфе на 8,3%, в Екатеринбурге на 17,4%.
При этом авторы исследования отмечают, что из-за регулирования Центробанка количество сделок на рынке нового жилья в последний месяц снизилось. Цены пока не падают, хотя некоторые продавцы пытаются привлечь клиентов скидками и акциями.
Напомним, в 2024 году в Челябинской области заметно вырастет плата за услуги ЖКХ.