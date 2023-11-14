Главное
Палестино-израильский конфликт
15:59 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Южноуральцам назвали причины роста цен на куриные яйца

Подорожание товара вызвано несколькими факторами.

Жители Челябинской области отмечают рост цены на данный продукт. Так, три месяца назад десяток яиц можно было взять за 70−80 рублей, а к ноябрю стоимость грохотки в продуктовых магазинах повысилась до 110 рублей, некоторые южноуральские фермеры просят 120 рублей за десяток яиц.

Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, рост цен на куриные яйца связан с сезонным фактором, а производительность этого продукта в регионе находится на высоком уровне. Так, в Челябинской области за 9 месяцев этого года произведено свыше 1 млрд 225 млн штук яиц.

«Подорожание яиц вызвано сезонным фактором — значительными колебаниями внутреннего спроса, а также экономическими условиями работы птицефабрик яичного направления, в частности, ростом затрат на перевозку продукции, на энергетику и модернизацию производства», — объяснили в пресс-службе минсельхоза региона.

По данным ведомства, для обеспечения годовой потребности каждого жителя области, опираясь на рекомендуемую норму, нужно 260 яиц в год. Часть яичной продукции, производимой с профицитом, вывозится в другие регионы.

По словам кандидата ветеринарных наук, доцента кафедры птицеводства ЮУРГАУ Татьяны Шепелевой, одной из причин повышения цен на яйца является удорожание кормов для куриц. «Стоимость кормов выросла из-за низкого урожая вследствие засухи. Вдобавок на цену яйца влияют лекарства для птиц, большая часть из которых производятся зарубежом», — отметила Татьяна Шепелева.

По данным центробанка РФ, годовая инфляция в Челябинской области ускорилась с 5,37% в августе до 5,99% в сентябре. Рост цен на куриное яйцо, по информации Челябинскстата, составил 7,4%. В связи с этим производитель вынужден поднимать цены на свою продукцию, так как растет себестоимость на нее, заявила кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры педагогики и социально-экономических дисциплин ЮУРГАУ Ирина Бобылева.

Помимо затрат на подорожавшие корма и лекарства, которые необходимы для выращивания птиц, в себестоимость яичной продукции входят расходы на оплату труда. «За последние два года минимальный размер оплаты труда вырос примерно на 17%. Кроме того, амортизация основных средств также имеет тенденцию к росту: в стоимость продукта заранее закладываются расходы, необходимые для обновления изнашивающихся ресурсов производства», — объяснила Ирина Бобылева. Она также акцентировала внимание на том, что никто не отменял и накладные расходы, связанные с доведением продукции до потребителя и саму транспортировку, а также рост цен на бензин.

Отметим, что средняя потребительская цена на автомобильный бензин в УрФО, по данным Росстата, составила 54,01 рубля за литр и 52,61 рубля средняя стоимость бензинного топлива по Челябинской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Южноуральцам назвали причины роста цен на куриные яйца
В Челябинской области начали подготовку к Новому году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта