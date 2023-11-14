15:59 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Южноуральцам назвали причины роста цен на куриные яйца
Подорожание товара вызвано несколькими факторами.
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Жители Челябинской области отмечают рост цены на данный продукт. Так, три месяца назад десяток яиц можно было взять за 70−80 рублей, а к ноябрю стоимость грохотки в продуктовых магазинах повысилась до 110 рублей, некоторые южноуральские фермеры просят 120 рублей за десяток яиц.
Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, рост цен на куриные яйца связан с сезонным фактором, а производительность этого продукта в регионе находится на высоком уровне. Так, в Челябинской области за 9 месяцев этого года произведено свыше 1 млрд 225 млн штук яиц.
«Подорожание яиц вызвано сезонным фактором — значительными колебаниями внутреннего спроса, а также экономическими условиями работы птицефабрик яичного направления, в частности, ростом затрат на перевозку продукции, на энергетику и модернизацию производства», — объяснили в пресс-службе минсельхоза региона.
По данным ведомства, для обеспечения годовой потребности каждого жителя области, опираясь на рекомендуемую норму, нужно 260 яиц в год. Часть яичной продукции, производимой с профицитом, вывозится в другие регионы.
По словам кандидата ветеринарных наук, доцента кафедры птицеводства ЮУРГАУ Татьяны Шепелевой, одной из причин повышения цен на яйца является удорожание кормов для куриц. «Стоимость кормов выросла из-за низкого урожая вследствие засухи. Вдобавок на цену яйца влияют лекарства для птиц, большая часть из которых производятся зарубежом», — отметила Татьяна Шепелева.
По данным центробанка РФ, годовая инфляция в Челябинской области ускорилась с 5,37% в августе до 5,99% в сентябре. Рост цен на куриное яйцо, по информации Челябинскстата, составил 7,4%. В связи с этим производитель вынужден поднимать цены на свою продукцию, так как растет себестоимость на нее, заявила кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры педагогики и социально-экономических дисциплин ЮУРГАУ Ирина Бобылева.
Помимо затрат на подорожавшие корма и лекарства, которые необходимы для выращивания птиц, в себестоимость яичной продукции входят расходы на оплату труда. «За последние два года минимальный размер оплаты труда вырос примерно на 17%. Кроме того, амортизация основных средств также имеет тенденцию к росту: в стоимость продукта заранее закладываются расходы, необходимые для обновления изнашивающихся ресурсов производства», — объяснила Ирина Бобылева. Она также акцентировала внимание на том, что никто не отменял и накладные расходы, связанные с доведением продукции до потребителя и саму транспортировку, а также рост цен на бензин.
Отметим, что средняя потребительская цена на автомобильный бензин в УрФО, по данным Росстата, составила 54,01 рубля за литр и 52,61 рубля средняя стоимость бензинного топлива по Челябинской области.