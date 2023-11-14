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15:07 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Свердловчанам разрешили использовать маткапитал на подключение к сетям ЖКХ

14 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области приняли изменения в закон «Об областном материнском (семейном) капитале».

Источник: МК.RU Екатеринбург

Теперь маткапитал можно расходовать на подключение жилья к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Депутаты продолжают расширять перечень направлений расходования областного материнского капитала», — сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Кроме возможности подключения к сетям материнский капитал можно использовать на приобретение необходимых оборудования и материалов, монтаж разработку проектной документации, пусконаладочные и другие работы.

«Такое решение позволит повысить эффективность реализации семьями своих прав на распоряжение средствами областного материнского капитала», — сказала Людмила Бабушкина.

«МК-Урал» ранее писал, что депутаты приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении. Казну области представил губернатор Евгений Куйвашев.

Прогноз доходов бюджета региона на следующий год составляет 407 млрд рублей, расходов — 423 млрд рублей. На 21 млрд рублей увеличены дотации муниципалитетам.

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