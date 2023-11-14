15:14 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Глава Нацбанка Молдовы рассказал, какой будет инфляция
Национальный банк Молдовы представил очередной отчет об инфляции.
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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) будет предпринимать меры для удерживания инфляции в пределах показателя в 5%, об этом заявил глава НБМ Октавиан Армашу, представляя четвертый отчет об инфляции.
Ранее в Национальном бюро статистики (НБС) сообщили, что годовая инфляция в октябре достигла 6,3%.
«К концу октября мы вернулись к показателю вариативному интервалу. Мы предпримем все меры для того, чтобы удержать инфляцию в пределах целевого показателя в 5%. Можем констатировать, что та инфляционная волна, с которой мы столкнулись, исчерпана. Сейчас мы находимся в фазе, когда должны поддержать экономическое восстановление и привести к экономического росту», — отметил Армашу.
В начале ноября НБМ понизил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежной политики, до 4,75% в год. Ставки по кредитам и депозитам overnight были снижены до 6,75 процента в год, и 2,75 процента соответственно.