16:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Свердловский губернатор назвал средний размер зарплаты в регионе
В Свердловской области средний размер зарплаты превышает уже 61 тысячу рублей.
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Об этом сообщил депутатам регионального Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев.
Речь идёт о данных на сентябрь. По сравнению с показателями годичной давности рост произошёл на 16%.
При этом оплата труда растет и в реальном выражении, подчеркнул губернатор. А ранее в мэрии Екатеринбурга спрогнозировали, когда её размер превысит по городу 104 тысячи рублей.