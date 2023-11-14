Главное
Палестино-израильский конфликт
16:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловский губернатор назвал средний размер зарплаты в регионе

В Свердловской области средний размер зарплаты превышает уже 61 тысячу рублей.

Об этом сообщил депутатам регионального Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев.

Речь идёт о данных на сентябрь. По сравнению с показателями годичной давности рост произошёл на 16%.

При этом оплата труда растет и в реальном выражении, подчеркнул губернатор. А ранее в мэрии Екатеринбурга спрогнозировали, когда её размер превысит по городу 104 тысячи рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 19-летний тюменец брал «в добрые руки» щенков и отрезал им головы
Тайная жизнь диких животных. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта