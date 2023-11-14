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17:01 (мск), источник: МК - Нижний Новгород

Тарифы ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году могут вырасти на 9,8%

Правительство России утвердило максимальные величины повышения тарифов ЖКХ по субъектам федерации.

Нижегородскую область правительственное постановление поставило в один ряд с такими разными регионами, как Кировская, Архангельская, Воронежская, Волгоградская области и Санкт-Петербург. Максимальный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в этой группе не должен превышать 9,8%. Внутри регионов допускаются колебания в размере не более 1%. Пересмотр тарифов состоится во втором полугодии 2024 года.

При этом в соседних регионах установленный федеральным правительством потолок для тарифов ЖКХ отличается от нижегородского. Во Владимирской области это 10%, в Ивановской 8,8%.

Окончательное решение по ценам на услуги ЖКХ в области должны принять нижегородские власти — в пределах установленного федеральными властями лимита.

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Тарифы ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году могут вырасти на 9,8%
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