17:01 (мск), источник: МК - Нижний Новгород
Тарифы ЖКХ в Нижегородской области в 2024 году могут вырасти на 9,8%
Правительство России утвердило максимальные величины повышения тарифов ЖКХ по субъектам федерации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Нижегородскую область правительственное постановление поставило в один ряд с такими разными регионами, как Кировская, Архангельская, Воронежская, Волгоградская области и Санкт-Петербург. Максимальный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг в этой группе не должен превышать 9,8%. Внутри регионов допускаются колебания в размере не более 1%. Пересмотр тарифов состоится во втором полугодии 2024 года.
При этом в соседних регионах установленный федеральным правительством потолок для тарифов ЖКХ отличается от нижегородского. Во Владимирской области это 10%, в Ивановской 8,8%.
Окончательное решение по ценам на услуги ЖКХ в области должны принять нижегородские власти — в пределах установленного федеральными властями лимита.