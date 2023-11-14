17:11 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Кому в Молдове жить средне: Заработные платы выросли, но народ этого не чувствует
Средняя зарплата по экономике в Молдове выросла до 643 доллара.
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По данным Министерства экономики, средняя зарплата по экономике в Молдове в I полугодии 2023 года составила 11 832 лея (643 доллара). Это на 18,7% превышает аналогичные показатели прошлого года в номинальном выражении, но в реальном выражении зарплата уменьшилась на 1,3%. При этом среднемесячная зарплата в бюджетном секторе выросла до 9994 леев (556,77 доллара), а в реальном секторе экономики — 12 472 лея (694,82 доллара).
Самые высокие заработные платы в секторе ICT — 30183 леев (1681,5 доллара). На втором месте оказались работники, занятые в финансовой и страховой областях, зарплаты которых выросли в 2 раза и достигли 23 209 леев (1293 доллара). В сфере публичной администрации — 13056 леев (727,35 доллара), в системе здравоохранения и соцзащиты 12 853 леев (716 доллара), в других сферах услуг 14 516 леев (808,69 доллара).
В остальных отраслях экономики зарплаты не достигают среднего уровня по стране. Самые низкие зарплаты остаются в сфере отдыха и развлечений, а также в сельском хозяйстве, лесоводстве и рыболовстве.