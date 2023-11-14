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19:47 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Число убыточных организаций в Беларуси увеличилось

Рентабельность продаж в стране уже второй месяц подряд составляет 7,4%, хотя годом ранее она была почти 9%.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Количество убыточных организаций в Беларуси по итогам трех кварталов составило 795, сообщил во вторник Национальный статистический комитет республики.

Для сравнения: за аналогичный период 2022 года таких организаций насчитали 745, а значит, теперь их количество стало на 6,7% больше.

«За январь — сентябрь 2023 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9%, рентабельность продаж — 7,4%», — отмечает ведомство.

Такой же уровень рентабельности продаж и был и в сентябре. При этом по итогам января-сентября прошлого года данный показатель составлял 8,8%. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг тогда тоже была выше — 11,1%.

Общая прибыль за три квартала сейчас превысила 20,7 миллиарда рублей. В аналогичном периоде 2022 года было свыше 22,7 миллиарда, то есть снижение составило почти 8%. С чистой прибылью похожая картина. Она составила 13,1 миллиарда, и это на 7,3% меньше, чем годом ранее.

На этом фоне растет выручка от реализации товаров, работ и услуг: за три квартала прошлого года было порядка 254,4 миллиарда рублей, а сейчас стало 281,2 миллиарда. Этот рост частично нивелируется возросшей себестоимостью — «плюс» 13,1%.

Динамично увеличивается дебиторская задолженность на 1 октября она составила 78,7 миллиарда рублей. Из нее 9,9 миллиарда — это «просрочка», которая на 1 сентября была 9,8 миллиарда. Общая сумма месяц назад равнялась 67,1 миллиарда рублей, то есть она выросла на 11,6 миллиарда.

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