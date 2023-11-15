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00:51 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 15 ноября 2023

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 15 ноября 2023, среду.

ЦБ: $ 91.2570   -0.86 € 97.7781   -0.75 ММВБ: $ 90.6000   -1.02 € 98.1250   +0.07
Источник: Комсомольская правда

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 15 ноября 2023, среду.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на среду, 15 ноября, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1612 рубля, 1 евро — 3,3880 BYN, 100 российских рублей — 3,4570 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на вторник, 14 ноября, составляли: 1 доллар США равен 3,1796 рубля, 1 евро — 3,3988 BYN, 100 российских рублей — 3,4483 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро снизился, а курс российского рубля подрос.

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