00:49 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Стало известно, как будет дорожать коммуналка в Беларуси с 2024 года
Коммуналка в Беларуси подорожает при росте базовой величины с 2024 года.
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Траты на коммуналку — обязательные расходы каждой белорусской семьи, и поэтому цифры в своих жировках все изучают внимательно. Белорусы уже привыкли, что тарифы на ЖКУ поднимают дважды в год — в январе и летом в июне после окончания отопительного сезона.
В июле 2023 в Беларуси было принято решение отвязать повышение тарифов на ЖКУ от прежних 5 долларов в год, величины, которую в свое время озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко, в пользу другого показателя — 0,5 базовой величины.
С учетом того, что 1 базовая с 1 января 2023 года равняется 37 рублям, то рост в расчете на год должен составить не более 18,5 рублей, а это, с учетом курса доллара к белорусскому рублю в июле 2023, было чуть более, чем было при пятидолларовом пороге (здесь подробнее).
Кстати, расчет — раньше рост не более 5 долларов, с июля 2023-го — половина базовой — это расчет на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.
С учетом того, что базовая величина в Беларуси поднимается каждый год, и этот параметр обычно обновляют в январе, попробует спрогнозировать на сколько поднимется коммуналка, не так давно привязанная к этой величине.
В 2020 году одна базовая равнялась 27 рублям, в 2021-м — 29 рублям, в 2022-м — 32 рублям, в 2023-м — 37 рублям. Получается, что в 2023 году, по сравнению с 2022-м, базовая «подорожала» на 15,6%. А за последние три года прибавила 37%.
Можно предположить, что базовая подрастет и в 2024 году, а значит, исходя из новых реалий, соответственно поднимутся тарифы на услуги ЖКХ и потяжелеет жировка каждого обладателя квартиры в Беларуси. Но с учетом того, что тарифы меняются в стране дважды в год — зимой и летом (на тепловую энергию), то это подорожание услуг не будет столь заметным.
КСТАТИ
Когда коммуналку в Беларуси будут считать по особой формуле
Кстати, год назад, в ноябре 2022 года, правительство Беларуси отменило многолетнюю привязку к доллару индексации тарифов и цен на жилищно-коммунальные услуги.
Тогда предполагалось, что по особой формуле они будут считаться, если курс российского рубля за доллар превысит 75 рублей (на данный момент, в ноябре 2023, — это около 92 рублей за 1 доллар, а когда принималось это решение в Беларуси, в ноябре 2022 года, за 1 доллар в России можно было купить примерно 62 российских рубля).
ПОДСЧЕТ
По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднюю по стране зарплату, составит около 4%, семьи из двух пенсионеров — 11%. Но это в среднем. Ведь все зарабатывают по-разному, не всегда семьи полные.
А ЧТО ЕЩЕ?
Как известно, с 2022 года все белорусы, собственники даже единственной квартиры, должны уплачивать налог на недвижимость по обновленному Налоговому кодексу. Налоговая льгота на такое жилье была отменена в Беларуси с 1 января 2022 года.
Крайний срок в 2023-м — 15 ноября. К этой дате должен быть внесен второй транш за 2022 год. Половину суммы налога собственники квартиры оплатили еще в 2022 году, потому что порядок уплаты был рассчитан на два года.
От уплаты освобождены собственники квартир, которые являются инвалидами I и II группы, пенсионеры по возрасту, недееспособные, многодетные, солдаты-срочники, участники войны.
Налог на квартиру в Минске дороже, чем на квартиру в регионе.