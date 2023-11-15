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08:39 (мск), источник: Om1.ru

Омский аэропорт отменил десятки рейсов после обновления зимнего расписания

Например, в Красноярск теперь улететь не получится.

Источник: Om1.ru

Омский аэропорт обновил лётное расписание. После обновления в расписании были отменены десятки рейсов в ноябре-декабре и в феврале-марте. Связано это с низким спросом на билеты.

В частности, отменены несколько утренних рейсов в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии. Авиакомпания “Северный ветер” предупредила об отмене рейсов на 19 и 26 марта до Санкт-Петербурга. А с 5 января по 30 марта отменят единственный рейс в Красноярск.

Также отменены часть рейсов в Самару, Абакан и Пермь. Полёты на курортные направления, в том числе зарубежные, остались без изменений.

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