08:39 (мск), источник: Om1.ru
Омский аэропорт отменил десятки рейсов после обновления зимнего расписания
Например, в Красноярск теперь улететь не получится.
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Омский аэропорт обновил лётное расписание. После обновления в расписании были отменены десятки рейсов в ноябре-декабре и в феврале-марте. Связано это с низким спросом на билеты.
В частности, отменены несколько утренних рейсов в Москву авиакомпании «Уральские авиалинии. Авиакомпания “Северный ветер” предупредила об отмене рейсов на 19 и 26 марта до Санкт-Петербурга. А с 5 января по 30 марта отменят единственный рейс в Красноярск.
Также отменены часть рейсов в Самару, Абакан и Пермь. Полёты на курортные направления, в том числе зарубежные, остались без изменений.