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08:20 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут проект по экспорту ВИЭ в Европу

Страны договорились изучить перспективу открытия совместного предприятия.

Источник: Kapital.kz

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту «зеленой» энергетики, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Соответствующее соглашение было достигнуто на прошедшей в Баку встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

По итогам встречи главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу.

Участники пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии; в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры.

На основе разработанного и утвержденного технического задания будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования. Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта.

Следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики пройдет в Ташкенте.

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