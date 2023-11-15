08:20 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан создадут проект по экспорту ВИЭ в Европу
Страны договорились изучить перспективу открытия совместного предприятия.
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Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту «зеленой» энергетики, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Соответствующее соглашение было достигнуто на прошедшей в Баку встрече министров энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана по обсуждению перспектив экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.
По итогам встречи главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу.
Участники пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии; в сфере возможностей разработки и экспорта зеленого водорода и зеленого аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры.
На основе разработанного и утвержденного технического задания будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования. Также участники договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта.
Следующая встреча на уровне министров экономики и энергетики пройдет в Ташкенте.