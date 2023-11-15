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09:01 (мск), источник: ЕАН

Цены на такси взлетели в Екатеринбурге

Цены на такси взлетели в Екатеринбурге из-за выпавшего утром 15 ноября снега. По словам читателей ЕАН, в отдельных случая стоимость проезда выросла более чем в два раза.

Источник: Агентство «Москва»

Например, поездка от улицы Челюскинцев до улицы Авиационной, которая обычно стоила 250−270 рублей, этим утром обойдется в 745 рублей. Кратно выросло и время в пути: вместо привычных 25 минут ехать придется 35−40. Подорожали и короткие поездки. Пятиминутная дорога от 8 Марта до Радищева стоит 320−340 рублей.

Сервисы заказа такси показывают максимальный «красный» спрос на севере и западе Екатеринбурга. На юге, востоке и в центре города спрос умеренный «оранжевый». Пробки оцениваются в 9 баллов.

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