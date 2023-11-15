На 9 млн тенге оштрафовали 13 банков в Алматы

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, после жалоб со стороны общества инвалидов прокуроры провели проверки и установили, что городские отделения банков второго уровня не отвечали предъявляемым требованиям — не соответствовали либо отсутствовали пандусы, мнемосхемы, специальные кассы и прочее.
При этом в Алматы, по данным прокуратуры, проживают более 50 тысяч лиц с ограниченными возможностями.
«В силу статьи 14 Закона РК “О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан” лица с инвалидностью обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией, другими законодательными актами, включая право на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры.
В этой связи за нарушение законодательства о социальной защите лиц с инвалидностью 13 банков второго уровня привлечены к административной ответственности на сумму свыше 9 млн тенге по статье 83 КоАП РК", — говорится в сообщении прокуратуры.
Всем банкам выданы предписания о необходимости устранить нарушения и создать предусмотренные условия для лиц с инвалидностью, добавили в надзорном органе.
Отмечается, что на сегодня уже 8 банков устранили нарушения.
Добавим, статья 14 Закона РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» гласит, что инвалиды в Казахстане обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией РК, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на:
Согласно статье 83 КоАП РК, нарушение законодательства Республики Казахстан о социальной защите лиц с инвалидностью, совершенное в виде:
влечет штраф на должностных лиц в размере 50 МРП (172 тыс. тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 120 МРП (414 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства — в размере 200 (690 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства — в размере 400 МРП (1,3 млн тенге).