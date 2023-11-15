Годовая инфляция в Казахстане замедлилась

«Месячная инфляция сложилась выше уровня прошлого месяца, а также выше таргета, и составила 0,7%. Требуется дальнейшее проведение антиинфляционной политики. Продовольственная инфляция замедлилась до 10,4% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция ускорилась до 0,5% с 0,3% в предыдущем месяце. В структуре продовольственных товаров в октябре выросли цены на яйца, хлебобулочные изделия и крупы, сахар и сладости, свежие фрукты, мясо. Снизились цены на сыр, свежие овощи и подсолнечное масло. Непродовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,1% в октябре. В месячном выражении рост составил 0,8%».