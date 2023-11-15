Главное
Палестино-израильский конфликт
08:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Срок уплаты имущественных налогов истекает 15 ноября

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Срок уплаты имущественных налогов для граждан Беларуси истекает в среду 15 ноября, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

До этой даты белорусам нужно уплатить три налога — земельный, на недвижимость и транспорт.

При этом бумажные и электронные извещения плательщикам начали поступать еще в сентябре 2023-го.

Если не внести платеж до 15 ноября, налоговые органы отправят СМС-сообщение о том, что имеется задолженность.

В случае повторной неуплаты за каждый календарный день просрочки будет начисляться пеня. Кроме того, за неуплату или неполную оплату налагается штраф в 15% от оставшейся суммы налога.

Напомним, единый имущественный платеж, который будет включать налоги на недвижимость, землю и транспорт, будут взимать с белорусов с 2025 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 11 метров в высоту: как в Минске открывали памятник Александру Невскому (видео)
Лукашенко поручил изъять собственность фигурантов 'дела молочников'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономиканалоги