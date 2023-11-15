08:52 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Срок уплаты имущественных налогов истекает 15 ноября
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Срок уплаты имущественных налогов для граждан Беларуси истекает в среду 15 ноября, передает Sputnik.
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До этой даты белорусам нужно уплатить три налога — земельный, на недвижимость и транспорт.
При этом бумажные и электронные извещения плательщикам начали поступать еще в сентябре 2023-го.
Если не внести платеж до 15 ноября, налоговые органы отправят СМС-сообщение о том, что имеется задолженность.
В случае повторной неуплаты за каждый календарный день просрочки будет начисляться пеня. Кроме того, за неуплату или неполную оплату налагается штраф в 15% от оставшейся суммы налога.
Напомним, единый имущественный платеж, который будет включать налоги на недвижимость, землю и транспорт, будут взимать с белорусов с 2025 года.