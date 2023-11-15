07:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Быстроходное судно «Грач» из Костромы доставлено в Хабаровск
Промерное судно приступит к работе в акватории Амура в апреле 2024 года.
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АО «Костромской судомеханический завод» построил для ФБУ «Администрация Амурского бассейна внутренних водных путей» второе быстроходное промерное судно. Оно приступит к работе в 2024 году с началом навигации на Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Судно класса РРР «X РМС 1,2 А» проекта 3330 получило название «Грач» и построено корабелами по заказу ФКУ «Речводпуть». — Проект разработан ООО «Горьковское центральное конструкторское бюро речного флота». Судно завершает серию из 11 единиц промерных судов данного проекта, строившихся по госконтракту на Костромском СМЗ с июня 2021 г. по сентябрь 2023 г. в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы «Развитие транспортной системы», — сообщили в пресс-службе завода изготовителя. Судно предназначено для выполнения промерных работ и гидрографических изысканий. Оно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.
Как ранее отмечали в ФГБУ «Администрация Амурводпуть», суда этой серии отличаются быстроходностью и имеют район плавания 500 километров. Это позволяет быстрее выполнять замеры дна, чем при использовании имеющихся судов.
— Судно уже доставлено, оно находится на берегу в Хабаровском районе. Сейчас мы проходим процедуры регистрации, чтобы уже весной — думаю, в конце апреля — оно смогло приступить к работе. Параллельно с ним на Амуре к работе приступит и аналогичное судно «Сапсан», доставленное ранее в Благовещенск, — сообщил замруководителя ФГБУ «Администрация Амурводпуть» Роман Пехтерев. В следующем году во флоте «Амурводпуть» ожидается очередное пополнение. В сентябре-октябре Хабаровский судостроительный завод закончит строительство и сдаст заказчику земснаряд проекта 4395 «Амурский-203», который будет работать у Комсомольска-на-Амуре.