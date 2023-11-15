10:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Сколько ещё миллиардов добавят на новую линию метро Петербурга?
Как выяснилось, власти собираются добавить 5 млрд на строительство «коричневой» ветки подземки.
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Ещё 5 миллиардов рублей на строительство Калининско-Красносельской (коричневой) ветки метро предлагают выделить из казны Петербурга.
Такую поправку в проект бюджета Северной столицы на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов принял бюджетно-финансовый комитет ЗакСа. Требуемую сумму собираются выделить за счёт сокращения Резервного фонда правительства Петербурга.
Напомним, в конце октября ГАТИ выдала разрешение на второй этап строительства Красносельско-Калининской ветки городской подземки. Специалисты начинают проводить инженерно-геологические изыскания, что позволит со-брать данные для проектирования станций метро на участке от станции «Путиловская» до «Каретной». Бурение скважин планируют начать уже к концу ноября.
По существующим планам, кроме «Путиловской» и «Юго-Западной» (окончание работ — 2024 год), до 2030 года должны быть сданы станции «Каретная», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Лиговский проспект-2», «Знаменская», «Суворовская-1», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна».