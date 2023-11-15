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12:06 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 ноября

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 15 ноября 2023 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

ЦБ: $ 91.2570   -0.86 € 97.7781   -0.75 ММВБ: $ 89.2075   -1.39 € 96.8550   -1.27
Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,65 тенге, евро — 496,75 тенге, рубля — 5,07 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 462,5 тенге, продажи — 466,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 498 тенге, продажи — 504 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,17 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 463,2 тенге тенге, продажи — 466,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 504 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,97 тенге, продажи — 5,11 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 461 тенге, продажи — 464 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 499 тенге, продажи — 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5 тенге, продажи — 5,10 тенге.

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