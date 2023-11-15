Курсы валют в обменниках Казахстана на 15 ноября

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 463,65 тенге, евро — 496,75 тенге, рубля — 5,07 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 462,5 тенге, продажи — 466,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 498 тенге, продажи — 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 5,02 тенге, продажи — 5,17 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 463,2 тенге тенге, продажи — 466,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 500 тенге, продажи — 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,97 тенге, продажи — 5,11 тенге.
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 461 тенге, продажи — 464 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 499 тенге, продажи — 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5 тенге, продажи — 5,10 тенге.