09:31 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Аренда однокомнатной квартиры в Воронеже выросла в цене почти на 20 процентов
Снять «однушку» в Воронеже теперь можно в среднем за 19,9 тысяч рублей в месяц.
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Данная оплата на 19,7% выше, чем месяц назад. Об этом сообщило издание «РБК», ссылаясь на данные аналитиков федерального портала «Мир квартир».
Повышение цен на аренду квартир специалисты связывают с тем, что возросли проценты по ипотеке, а значит приобрести жилье стало тяжелее. Кроме того, подорожало содержание и ремонт жилья — арендодатели поднимают цены.
Кстати, аренда двухкомнатной квартиры в Воронеже выросла на 8,7% — до 24,11 тысяч рублей в месяц, а трехкомнатной — на 10,4%, до 32,7 тысяч рублей в месяц.