09:51 (мск), источник: Новый Калининград
Власти Калининградской области не намерены начинать крупные стройки в 2024 году
Регион концентрируется на завершении работ на строящихся объектах.
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В 2024 году в Калининградской области не планируется начало строительства новых крупных объектов. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, представляя параметры проекта бюджета области на предстоящие три года лидерам фракций регионального заксобрания, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Если говорить о капитальных расходах, то наша задача — завершить все крупные объекты строительства, — подчеркнул Алиханов, — Новых глобальных строек мы не начинаем».
В регионе идёт строительство девяти школ, автотрассы «Приморское кольцо», Северного обхода Калининграда, дублёров двухъярусного моста и других крупных объектов.