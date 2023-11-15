Главное
Главные новости 15 ноября
10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Три дома для расселения жильцов аварийного фонда сдали в Нижнем Новгороде

Многоэтажки расположены в Автозаводском районе.

Источник: Комсомольская правда

Три дома для расселения жильцов аварийного фонда сдали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре сообщила исполняющая обязанности директора департамента строительства Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина.

Для переселения граждан из аварийного жилья были построены 11-этажный жилой дом на 119 квартир по улице Героя Васильева, 33, а также 10-этажный дом на 137 квартир по улице Дружаева, 1 «А».

Кроме того, для расселения жителей дома № 17 «А» по улице Краснодонцев, пострадавшего от взрыва газа, был построен 11-этажный дом на 137 квартир по улице Героя Васильева, 31. Часть квартир этого дома также будет использована для переселения граждан из аварийного жилья.

Напомним, страшное ЧП случилось ночью 11 июля 2020 года на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В девятиэтажном панельном доме взорвался газ, серьезно повредив сразу два этажа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет прибавка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
строительстводом