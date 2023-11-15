10:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Три дома для расселения жильцов аварийного фонда сдали в Нижнем Новгороде
Многоэтажки расположены в Автозаводском районе.
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Три дома для расселения жильцов аварийного фонда сдали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом на заседании комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре сообщила исполняющая обязанности директора департамента строительства Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина.
Кроме того, для расселения жителей дома № 17 «А» по улице Краснодонцев, пострадавшего от взрыва газа, был построен 11-этажный дом на 137 квартир по улице Героя Васильева, 31. Часть квартир этого дома также будет использована для переселения граждан из аварийного жилья.
Напомним, страшное ЧП случилось ночью 11 июля 2020 года на улице Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В девятиэтажном панельном доме взорвался газ, серьезно повредив сразу два этажа.