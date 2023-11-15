Можно ли в Казахстане вернуть деньги, вложенные в финпирамиду

Как отметили представители госоргана, вступление в финансовую пирамиду происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. Никто не дает никаких гарантии возврата вложенных средств. Однако имеются оконченные уголовные дела, где гражданам удалось возвратить вложенные денежные средства, сообщил спикер во время брифинга на площадке РСК.
"В результате принятых мер сотрудниками ДЭР наложены аресты на банковские счета, на движимое и недвижимое имущества организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды World Business Consulting восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 126 млн тенге.
По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды B2B Jewerly более 1200 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 700,1 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге", — сообщил Сакен Кондубаев.
Он отметил, что участились случаи распространения предложений от лжефинансовых организаций, которые призывают инвестировать деньги в крупные проекты нефтедобывающих компаний, известных банков и субъектов квазигосударственного сектора с обещанием высокой и пассивной доходности.
Спикер отметил, что для убеждения организаторы используют логотипы и дизайн известных новостных порталов, а также упоминают известных личностей и высокопоставленных чиновников.
"Заходя на такие ресурсы, не следует заполнять свои анкетные данные. После чего начинают звонить, обращаясь по имени и фамилии, представляются сотрудниками банка либо правоохранительного органа и говорят, что на вас оформили кредит или возбудили уголовное дело.
Пользуясь моментом неожиданности и вашей растерянностью, они выманивают ваши банковские данные. В связи с этим Департамент экономических расследований по городу Алматы призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", — сказал он.
Напомним, ранее мы сообщали о жалобах вкладчиков L-Capital — одна из семей вложила 600 тысяч долларов и до сих пор не может вернуть свои средства.
К слову, ранее в Сети появилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым, которое распространили мошенники. Также в Казнете распространялся созданный злоумышленниками видеоролик с участием Токаева, якобы рекламировавшего «проект Павла Дурова».
Кроме того, в Сети появлялась реклама с фейковым интервью Алихана Смаилова и было опубликовано фейковое интервью с министром Жамаубаевым.