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11:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Самобанкротство крупного предприятия Приморья опять откладывается

Суд принял к производству заявление «Восточной верфи» ещё в январе 2023 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Арбитражный суд Приморья в очередной раз отложил заседание по проверке обоснованности заявления АО «Восточная верфь» (Владивосток) о собственном банкротстве. Теперь уже на 13 декабря, сообщает ИА PrimaMedia. Одним из крупнейших акционеров судостроительного предприятия на конец 2022 года был экс-депутат Законодательного собрания Приморья Геннадий Лазарев.

Заседание по проверке обоснованности заявления будет проводиться в закрытом формате, уточнила пресс-секретарь Арбитражного суда Приморья Инга Сорокина.

Арбитраж принял к производству заявление верфи о самобанкротстве в январе 2023 года. Но в дальнейшем заседание по проверке его обоснованности несколько раза откладывалось.

Ранее суд привлек Минпромторг РФ к участию в данном деле в качестве заинтересованного лица. При этом ведомство представило в материалы дела пояснения, в которых указало «на нецелесообразность введения процедуры банкротства в отношении должника».

Арбитражный суд Москвы в начале августа отклонил иск «Восточной верфи» к министерству обороны РФ о расторжении государственного контракта от 1 сентября 2014 года и взыскании 817,6 млн рублей убытков.

Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин ранее говорил, что причиной тяжелого финансового положения «Восточной верфи» в том числе стало введение санкций.

«Восточная верфь» (бывший Владивостокский судостроительный завод) — одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров и водоизмещением до 3,5 тысяч тонн.

Напомним, что с 31 августа 2023 года статус управляющей организации, которая осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа «Восточной верфи», получило АО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

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