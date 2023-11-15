18:17 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Чем грозит кубанцам предельный рост тарифов на «коммуналку»
Как известно, накануне Правительство России утвердило средние индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ на 2024−2028 годы по регионам.
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Также в постановлении обозначены предельно допустимые отклонения от этих величин по регионам, включая Краснодарский край.
Как же будут рассчитывать эти отклонения? В распоряжении есть и формула, по которой рассчитают средний индекс оплаты ЖКХ на 2025−2028 годы.
При расчетах учтут:
— индекс потребительских цен,
— коэффициенты для каждого региона страны,
— величину превышения фактического роста платы граждан,
— коэффициент, учитывающий изменение стоимости энергоресурсов.
Подчеркивается, что в первом полугодии 2024 года тарифы не будут повышаться в РФ.
Во втором полугодии средний индекс на Кубани составит 9,6%, а предельное отклонения допускается в 4,9%.
Для сравнения: в Москве индекс составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%, в Московской области — 10,7%. При этом предел отклонения в двух столицах варьируется от нуля.