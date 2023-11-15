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Главные новости 15 ноября
11:16 (мск), источник: dostup1.ru

В 2024 году в Челябинске появится новая ледовая арена

Строители приступили к монтажу металлоконструкций нового крытого катка для Уральского государственного университета физической культуры в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ППК «Единый заказчик».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что площадь нового крытого катка с искусственным льдом составит 5,6 тыс. кв.м.

«Общий объем металлоконструкций составит более 153 тонн. В настоящий момент выполняется монтаж большепролетных конструкций каркаса крыши. Также ведутся монолитные работы на втором и третьем этажах здания. Завершить строительство катка планируется в 2024 году», — рассказали в пресс-службе компании.

Строящийся объект состоит из трех блоков — ледовой арены, административного здания и технических помещений. На территории арены построят трибуны для зрителей на 200 мест, в том числе с подиумом для зрителей в инвалидных колясках с сопровождающими. В двухэтажном административном здании разместят вестибюль, гардероб, помещение охраны, медицинский кабинет, помещение проката и заточки коньков.

Кроме того, там появятся мастерская по ремонту оборудования и инвентаря, судейское помещение, методический кабинет, зал индивидуальной подготовки различных хоккейных амплуа, тренажерный и хореографический залы, раздевалки, восстановительный блок сауны, а также кафе на 20 посадочных мест. В блоке технических помещений будут расположены помещения для ледозаливочных машин, обогрева и другое.

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