В 2024 году в Челябинске появится новая ледовая арена

Сообщается, что площадь нового крытого катка с искусственным льдом составит 5,6 тыс. кв.м.
«Общий объем металлоконструкций составит более 153 тонн. В настоящий момент выполняется монтаж большепролетных конструкций каркаса крыши. Также ведутся монолитные работы на втором и третьем этажах здания. Завершить строительство катка планируется в 2024 году», — рассказали в пресс-службе компании.
Строящийся объект состоит из трех блоков — ледовой арены, административного здания и технических помещений. На территории арены построят трибуны для зрителей на 200 мест, в том числе с подиумом для зрителей в инвалидных колясках с сопровождающими. В двухэтажном административном здании разместят вестибюль, гардероб, помещение охраны, медицинский кабинет, помещение проката и заточки коньков.
Кроме того, там появятся мастерская по ремонту оборудования и инвентаря, судейское помещение, методический кабинет, зал индивидуальной подготовки различных хоккейных амплуа, тренажерный и хореографический залы, раздевалки, восстановительный блок сауны, а также кафе на 20 посадочных мест. В блоке технических помещений будут расположены помещения для ледозаливочных машин, обогрева и другое.