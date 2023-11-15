12:54 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Совмин утвердил акт приемки второго энергоблока БелАЭС
Акт приемки второго блока БелАЭС утвержден белорусским правительством.
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Правительство Беларуси утвердило акт приемки второго энергоблока Белорусской АЭС. Соответствующее постановление Совмина (№ 770 от 10 ноября 2023-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В документе говорится о том, что правительством утвержден акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока Белорусской АЭС, законченного строительством.
Первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021-го. Затем началось строительство второго энергоблока, который был принят в промышленную эксплуатацию уже 1 ноября 2023-го.