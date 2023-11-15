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10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Татарстан оказался в пятерке лучших регионов России по вводу жилья

Этот показатель составил почти три миллиона квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по вводу жилья. Этот показатель составил почти три миллиона квадратных метров, сообщает Росстат.

Тройку лидеров возглавила Московская область с показателем 9,5 миллиона квадратных метров. Также в список вошли Краснодарский край и Москва. У них введено 5,8 и 5,1 миллиона квадратных метров жилья соответственно.

Согласно исследованию, в январе-октябре ввод жилья в России сократился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этот показатель составил 86 миллионов квадратных метров.

Напомним, Казань заняла второе место в ПФО с самыми дорогими квартирами в новостройках.

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