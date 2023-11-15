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10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия не поставляет дроны «Ланцет» на экспорт из-за потребностей армии

Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому дрону-камикадзе «Ланцет», заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Однако дрон не поставляют за границу в том числе из-за высокой потребности в нем российских вооруженных сил.

Источник: Концерн «Калашников»

«Ланцету» также уделяется большое внимание на внешнем рынке, однако он не поставляется за рубеж по причинам того, что в нем высока потребность вооруженных сил России и отсутствует разрешительная экспортная документация.

Александр Михеев
гендиректор «Рособоронэкспорта»

«Ланцет» — ударный беспилотный летательный аппарат от российского оружейного концерна «Калашников», способный под управлением оператора разведывать и атаковать цель. Представлен в июне 2019 года.

«Ланцеты» выпускаются в двух версиях: легкий дрон «Ланцет-1» и тяжелый «Ланцет-3». Обе модификации используют электродвигатель и защиту от лазерного оружия. Максимальная скорость дронов может достигать 300 км/ч.

В августе президент Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников и другого новейшего вооружения, в том числе дронов «Ланцет». В начале ноябре «Ростех» сообщил, что в зоне военных действий на Украине также проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны от концерна «Калашников».

Во время загрузки произошла ошибка.

Лаура Кеффер

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