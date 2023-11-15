Россия не поставляет дроны «Ланцет» на экспорт из-за потребностей армии

«Ланцет» — ударный беспилотный летательный аппарат от российского оружейного концерна «Калашников», способный под управлением оператора разведывать и атаковать цель. Представлен в июне 2019 года.
«Ланцеты» выпускаются в двух версиях: легкий дрон «Ланцет-1» и тяжелый «Ланцет-3». Обе модификации используют электродвигатель и защиту от лазерного оружия. Максимальная скорость дронов может достигать 300 км/ч.
В августе президент Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников и другого новейшего вооружения, в том числе дронов «Ланцет». В начале ноябре «Ростех» сообщил, что в зоне военных действий на Украине также проходят боевую апробацию новые разведывательно-ударные дроны от концерна «Калашников».