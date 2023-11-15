Главное
Палестино-израильский конфликт
16:24 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Узбекистане ввели новые тарифы на питьевую и сточные воды — где заплатят дороже

Повышение коснулось 7 областей республики. АО «Узсувтаъминот» опубликовало стоимость одного кубометра воды без НДС.

Дороже всего за питьевое водоснабжение придется заплатить жителям Хорезмской области. А за услуги водоотведения — населению Самаркандской области.

Наиболее дорогими услуги подачи питьевой воды будут для оптовых предприятий и бюджетных организаций Кашкадарьинской и Ташкентской областей. Отвод отработанной воды стал наиболее дорогостоящим для оптовых предприятий Кашкадарьинской области и бюджетных организаций Самаркандской. Подробности смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

Для справки: Из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны центральноазиатского региона ежегодно теряют до $2 млрд. О том, что проблема нехватки воды в Центральной Азии приобрела острый и необратимый характер и дальше будет только усугубляться, заявил Шавкат Мирзиёев на саммите лидеров государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе, который состоялся в сентябре текущего года. Он также озвучил прогнозы экспертов, согласно которым, в некоторых районах ЦА нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза.

По словам главы Узбекистана, экономический ущерб, вызванный последствиями ухудшения водно-экологической обстановки в Центральной Азии, может достичь 11% регионального валового продукта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта