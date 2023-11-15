Бюджет Беларуси в 2023 году удалось сделать бездефицитным

«По ноябрю эта тенденция сохраняется. Профицит такой же, и, в принципе, мы думаем, что республиканский бюджет по доходам мы в ноябре месяце выполним по году досрочно», — отметил глава ведомства.
По его словам, республиканский бюджет исполнен на 77%, а местный — на 73%. Доходы местных бюджетов поступают в том объеме, как это и планировалось.
В предыдущий раз Минфин раскрывал динамику исполнения бюджета в мае нынешнего года, хотя ранее, до середины 2022 года, отчеты публиковались ежемесячно.
В мае замминистра финансов Дмитрий Кийко говорил, что у ведомства есть «осторожный оптимизм». Уже тогда основные источники доходов начал давать денег больше, чем ожидалось.
«…Темп роста по сравнению с первым кварталом прошлого года сложился на уровне 130%», — сообщал Кийко.
Республиканский бюджет на 2023 год был запланирован по довольно консервативному сценарию. Авторы документа заложили дефицит около 3 млрд рублей. Компенсировать эту разницу по традиции хотели за счет остатков бюджета, внешних и внутренних заимствований.