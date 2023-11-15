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13:33 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Бюджет Беларуси в 2023 году удалось сделать бездефицитным

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Консолидированный бюджет исполнен с профицитом в 1,5 млрд рублей по итогам января-сентября, сообщил журналистам министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«По ноябрю эта тенденция сохраняется. Профицит такой же, и, в принципе, мы думаем, что республиканский бюджет по доходам мы в ноябре месяце выполним по году досрочно», — отметил глава ведомства.

По его словам, республиканский бюджет исполнен на 77%, а местный — на 73%. Доходы местных бюджетов поступают в том объеме, как это и планировалось.

В предыдущий раз Минфин раскрывал динамику исполнения бюджета в мае нынешнего года, хотя ранее, до середины 2022 года, отчеты публиковались ежемесячно.

В мае замминистра финансов Дмитрий Кийко говорил, что у ведомства есть «осторожный оптимизм». Уже тогда основные источники доходов начал давать денег больше, чем ожидалось.

«…Темп роста по сравнению с первым кварталом прошлого года сложился на уровне 130%», — сообщал Кийко.

Республиканский бюджет на 2023 год был запланирован по довольно консервативному сценарию. Авторы документа заложили дефицит около 3 млрд рублей. Компенсировать эту разницу по традиции хотели за счет остатков бюджета, внешних и внутренних заимствований.

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