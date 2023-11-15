11:09 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
В пять раз выросло число самозанятых в Свердловской области
В Свердловской области 248 тысяч плательщиков налога на профессиональные доходы.
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Это так называемые самозанятые. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.
Их число за последние три года выросло в пять раз. В среднем в месяц регистрируется около 6,5 тысячи новых самозанятых (около 200 человек в день).
«Поддержка самозанятых реализуется в Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Это один из приоритетов национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. — Налог на профессиональный доход показал свою актуальность и востребованность».
По его словам, прогнозируется, что к концу текущего года сумма уплаченных самозанятыми налогов составит порядка 1,5 млрд рублей.
Чаще всего самозанятые заняты в следующих сферах: доставка и перевозка (6%), информационные услуги и маркетинг (2,3%), услуги маникюра и педикюра (1,8%), торговля самостоятельно произведённым товаром (2,1%), ремонт и строительство (2,5%).
«МК-Урал» ранее писал, что 14 ноября депутаты Заксобрания Свердловской области приняли бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении.
Прогноз доходов бюджета региона на следующий год составляет 407 млрд рублей, расходов — 423 млрд рублей. На 21 млрд рублей увеличены дотации муниципалитетам.