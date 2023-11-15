На Южный Урал в этом году приедут 358 новых автобусов: «Такого не было никогда»

«В этом году мы закупаем не только трамвайные вагоны, но и большое количество автобусов для наших муниципалитетов. Совсем скоро ждем большую поставку автобусов, которая будет передана в города и районы. Такого обновления в регионе не было, пожалуй, никогда», — сообщил Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
Губернатор добавил, что на обновление общественного транспорта в Челябинской области будут выделены значительные областные средства. Кроме того, помогает и нацпроект «Безопасные качественные дороги» вместе с другими федеральными программами.
Участие в программе возможно лишь при наличии муниципальных перевозчиков, так как это является гарантией бесперебойного выполнения маршрутов и обслуживания транспорта.
Проблема обновления автобусных парков остается актуальной. В 2024 году работа будет продолжена.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что Усть-Катавский вагоностроительный завод изготовил новый вагон для метротрама Челябинска.