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15:32 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Малазийский лоукостер планирует летать в Казахстан

Air Asia Х начнёт выполнять рейсы в Казахстан с 1 февраля 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

Источник: airasia.com

Сообщается, что С 1 февраля 2024 года малайзийская авиакомпания «Air Asia Х» планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур — Алматы с частотой четыре рейса в неделю. Полёты будут осуществляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах типа А-330 на самолётах ёмкостью от 285 до 377 кресел.

Отмечается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Малайзией будет способствовать дальнейшему развитию торгово- экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

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