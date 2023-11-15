Малазийский лоукостер планирует летать в Казахстан

Сообщается, что С 1 февраля 2024 года малайзийская авиакомпания «Air Asia Х» планирует начать выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Куала-Лумпур — Алматы с частотой четыре рейса в неделю. Полёты будут осуществляться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах типа А-330 на самолётах ёмкостью от 285 до 377 кресел.
Отмечается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Малайзией будет способствовать дальнейшему развитию торгово- экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.