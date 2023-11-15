14:15 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Ученые назвали белорусский овощ ценой 1 рубль за кг, действующий как виагра
Ученый назвали овощ из белорусского борщевого набора, действующий как виагра.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Британский врач-диетолог Майкл Мосли утверждает, что свекла — это суперпродукт, который помогает повысить сексуальное влечение, а также снизить риск сердечного приступа, пишет популярный британский таблоид The Sun.
Он отметил, что свекла богата нитратами.
«Нитраты преобразуются бактериями во рту в оксид азота. Это вызывает вазодилатацию — расширение кровеносных сосудов», — отметил медик.
Съеденная свекла, а медик назвал ее суперпродуктом, расширяет кровеносные сосуды, ток крови идет успешнее, в том числе и к половым органам. Получается эффект как у виагры, только безопаснее.
Стоимость килограмма свеклы на сельхозярмарках в Минске осенью 2023 в среднем от 80 копеек до 1 рубля.