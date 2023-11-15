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14:15 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Ученые назвали белорусский овощ ценой 1 рубль за кг, действующий как виагра

Ученый назвали овощ из белорусского борщевого набора, действующий как виагра.

Источник: Комсомольская правда

Британский врач-диетолог Майкл Мосли утверждает, что свекла — это суперпродукт, который помогает повысить сексуальное влечение, а также снизить риск сердечного приступа, пишет популярный британский таблоид The Sun.

Он отметил, что свекла богата нитратами.

«Нитраты преобразуются бактериями во рту в оксид азота. Это вызывает вазодилатацию — расширение кровеносных сосудов», — отметил медик.

Съеденная свекла, а медик назвал ее суперпродуктом, расширяет кровеносные сосуды, ток крови идет успешнее, в том числе и к половым органам. Получается эффект как у виагры, только безопаснее.

Стоимость килограмма свеклы на сельхозярмарках в Минске осенью 2023 в среднем от 80 копеек до 1 рубля.

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