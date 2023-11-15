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15:54 (мск), источник: Om1.ru

«Омской шоколадной фабрике» пригрозили банкротством

Компания производит шоколадные конфеты и другие кондитерские изделия.

Источник: Om1.ru

Налоговая служба обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом «Омской шоколадной фабрики». Сумма претензий ИФНС не уточняется, однако дела у небольшого семейного предприятия, судя по официальной отчётности, идут не очень. Выручка за 5 лет упала более чем в 7 раз, с 31 до 4,2 млн рублей. Чистая прибыль в последние годы символическая: около 50 тысяч рублей.

В то же время компания накопила долги перед тремя российскими кондитерскими фирмами: «Рот Фронт», концерн «Бабаевский» и Пензенская кондитерская фабрика взыскивают с неё 845 тысяч рублей. Интересно, что в 2021 году фабрика сама была в числе кредиторов банкротящегося «Новатора» Арсена Пономарёва, правда, долг перед ней был невелик: 193 тысячи рублей.

Фабрика работает 11 лет на улице Сибмисовской в Амуре. Принадлежит Владимиру Фогельману, раньше владельцем был его отец, тоже Владимир Фогельман. Раньше им принадлежала «Омская шоколадная компания», ликвидированная в 2021 году.

Ранее мы сообщали о банкротстве «Омскгоргаза».

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