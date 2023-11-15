Главное
Главные новости 15 ноября
12:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе открылось крупнейшее в Крыму отделение Сбербанка

Расширение сети офисов Сбербанка в республике облегчает жизнь и крымчанам, и туристам.

Источник: Аксёнов Z 82

Сегодня, 15 сентября, в Симферополе открылось еще одно отделение Сбербанка, крупнейшее в Республике Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

— Расширение сети офисов Сбербанка в республике облегчает жизнь и крымчанам, и туристам, а также помогает развивать устойчивую банковскую систем, — отметил Аксенов.

Руководитель региона выразил уверенность, что открытие новых отделений банков поможет финансовой системе республики подняться на еще более высокий уровень.

Напомним, в январе 2023 года Сбербанк заявил о своем намерении «зайти» в Крым и Севастополь. В том же месяце в крупных городах и населенных пунктах полуострова появились мобильные офисы банка. 25 октября в Симферополе открылся первый офис для розничных клиентов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет прибавка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта