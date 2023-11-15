12:47 (мск), источник: Комсомольская правда
В Симферополе открылось крупнейшее в Крыму отделение Сбербанка
Расширение сети офисов Сбербанка в республике облегчает жизнь и крымчанам, и туристам.
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Сегодня, 15 сентября, в Симферополе открылось еще одно отделение Сбербанка, крупнейшее в Республике Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
— Расширение сети офисов Сбербанка в республике облегчает жизнь и крымчанам, и туристам, а также помогает развивать устойчивую банковскую систем, — отметил Аксенов.
Руководитель региона выразил уверенность, что открытие новых отделений банков поможет финансовой системе республики подняться на еще более высокий уровень.
Напомним, в январе 2023 года Сбербанк заявил о своем намерении «зайти» в Крым и Севастополь. В том же месяце в крупных городах и населенных пунктах полуострова появились мобильные офисы банка. 25 октября в Симферополе открылся первый офис для розничных клиентов.