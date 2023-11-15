14:44 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Доллар сильно подешевел в среду
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль ослаб только по отношению к российской валюте.
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Сегодня торги европейской валютой не состоялись по причине отсутствия спроса и предложения. Регулятор установит курс на основе данных последней успешной сессии 14 ноября — 3,4001 белорусского рубля за евро.
Американская валюта испытывает небольшое давление из-за данных о замедлении роста потребительских цен в стране. Доллар в среду подешевел сразу на 1,35% и опустился до отметки в 3,1186 белорусского рубля.
Дешевеющий доллар подстегнул к росту сырьевые товары, что оказало поддержку российской валюте, прибавившей ощутимые 0,61%. На бирже за 100 российских просили 3,4782 белорусского рубля.
Несмотря на сильную статистику по росту промышленного производства валюта Поднебесной потеряла в цене 0,55%. На торгах за 10 юаней предлагали 4,3020 белорусского рубля.