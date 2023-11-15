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13:59 (мск), источник: Комсомольская правда

«Концерн Калашников» запретил ввоз игрушечных автоматов в Екатеринбург

Больше 200 игрушечных автоматов задержали на таможне в Екатеринбурге.

Источник: Уральское таможенное управление

Ввоз запретил «Концерн Калашников». Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Уральский предприниматель заказал из Китая 1440 пистолетов и автоматов из пластмассы. Их вес превышает 480 килограммов. Однако часть посылки вызвала у таможенников вопросы.

При проверки сведений одной из партии, у сотрудников таможни возникли сомнения о соблюдении прав интеллектуальной собственности. Выяснилось, что 240 игрушек копируют вид автомата Калашникова.

— Таможенники направили правообладателю запрос — выдавалось ли разрешение на использование товарного знака, в том числе копирование внешнего облика оружия. «Концерн Калашников» подтвердил, что не давал уральцу разрешения на использование интеллектуальных прав, и у игрушечного оружия есть признаки контрафакта, — рассказал начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Товар изъяли. По решению суда все пластиковые автоматы уничтожат.

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