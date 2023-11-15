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14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермская судоверфь представила проект нового плавучего причала

Компания планирует строить причалы с кафе и Wi-Fi.

Источник: соцсети

Пермская судоверфь представила свой новый проект — плавучий причал «Губерния». В нем пассажиры смогут ожидать свой рейс, а прогулочные суда типа «Москва» и «Ecocruiser» могут осуществлять посадку и высадку. Информация об этом появилась в социальных сетях компании.

Причал «Губерния» оборудован надстройкой с панорамным остеклением и обзором на 360 градусов. Для пассажиров здесь установлены комфортные кресла с USB-розетками, сеть Wi-Fi, а также предусмотрены кафе, санузел и кассы. Кроме того, причал оснащен современной вентиляционной системой, которая обеспечивает комфортный микроклимат в любое время года. Ширина причала составит 30 метров, а длина — 10 метров. Он сможет вместить до 120 человек.

Как отметили в компании, в последнее время судостроение в России и Пермском крае непрерывно развивается. В связи с этим появляется больше запросов на современную инфраструктуру для пассажирского водного транспорта.

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