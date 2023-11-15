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14:58 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Эксперты назвали самый популярный у покупателей квартир район в Минске

Эксперты рассказали, в каком районе Минска чаще покупают квартиры, а в каком они самые дорогие.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты рассказали, в каком районе Минска чаще покупают квартиры, а в каком они самые дорогие. Соответствующей статистикой поделились сотрудники ГУП «Национальное кадастровое агентство».

Отмечается, что по результатам третьего квартала 2023 года в Минске было заключено 4375 сделок купли-продажи недвижимости. Август стал самым результативным в этом плане месяцем за последние 10 лет: в последний летний месяц число совершенных сделок составило 1637.

Чаще всего в Минске покупают однокомнатные квартиры: 46% от общего числа сделок. 33% приходится на «двушки», доля трехкомнатных — 18%. Многокомнатные — 3%.

Больше всего (817) сделок купли-продажи квартиру в третьем квартале заключили во Фрунзенском районе Минска, который территориально является самым большим в белорусской столице. Что касается стоимостного вопроса, то самый дорогой район Минска — Центральный, здесь средний ценник квадратного метра составил 1530 долларов.

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